Malezya Kralı'ndan istek

Malezya'nın Ulusal Haber Ajansı Bernama'nın aktardığına göre, Malezya Kralı, çarşamba günü parlamentodan 1 Ağustos'tan önce özel bir oturum düzenlemesini istedi.

Raporda, parlamento ve senato başkanlarının Malezya Kralı Sultan Abdullah’ın isteği üzerine özel bir oturum düzenleme tekliflerini başbakana sunduklarını söyledi.

Ülkede Covid-19 önlemleri kapsamında 1 Ağustos'a kadar OHAL ilan edildiği duyurulmuştu.