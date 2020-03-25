Maldini virüsü atlatıyor!

Koronavirüse Milanlı futbolcu oğlu Daniel ile birlikte yakalanan Paolo Maldini, kişisel Instagram hesabından son durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

Yayınladığı videoda son durumun anlatan efsane isim açıklamasında, "Çok iyiyim. En kötü dönem sona erdi. Hala biraz kuru öksürüğüm var. Tat ve koku alma duyularımı kaybettim ama geri döneceklerini umuyorum. Oğlum tamamen atlattı. Virüsten 1 hafta içinde kurtulmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine destek mesajları gönderen herkese teşekkür eden Paolo Maldini, "Bu acil durumda üst düzey profesyonellikle ve büyük azimle çalışan doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Maldini açıklamalarını ise şu sözlerle tamamladı: "Ülkemiz büyük bir ciddiyetle profesyonellikle virüsü defetme mücadelesi veriyor. Bunlar gördükçe İtalyan olmaktan gurur duymamızı sağlıyorsunuz."

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!