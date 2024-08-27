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        Haberler Gündem Teyit "Malazgirt'te kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar" iddiasına açıklama

        "Malazgirt'te kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar" iddiasına açıklama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt'teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 12:40 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:47
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        "Malazgirt'te kuvvet komutanları sahneye çıkmadılar" iddiasına açıklama
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti.

        Etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sahneye kuvvet komutanlarının da davet edildiği ancak kuvvet komutanlarının davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadıkları iddia edildi.

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        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaları yalanladı.

        DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü etkinliğindeki konuşmasının ardından, protokol sahneye davet edilmiştir. Kuvvet komutanlarımızın da sahneye çıktığı ancak sahnenin uzunluğu nedeniyle görüntüler kaydedilirken kadrajın dışında kaldıkları tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

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        #Malazgirt Zaferi etkinlikleri
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