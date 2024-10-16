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        Haberler Bilgi Yaşam Malatya’da okullar tatil m, okullar kaç gün tatil? Malatya’da okullar deprem sonrası ne zamana kadar tatil?

        Malatya'da okullar tatil m, okullar kaç gün tatil? Malatya'da okullar deprem sonrası ne zamana kadar tatil?

        Malatya'da okullar tatil mi sorusu meydana gelen depremin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Merkez üssü Malatya Kale ilçesi olan deprem Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman başta olmak üzere yurdun birçok noktasında hissedildi. 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe sebep oldu. Depremin etkilendiği illerde öğrenci ve veliler okulların durumunu sorguluyor. Peki Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da okullar deprem sonrası ne zamana kadar tatil?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 11:21 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:28
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          AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre Malatya Kale ilçesinde saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Oluşan deprem Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman gibi çevre illerde hissedildi. Malatya’da hissedilen 5.9 büyüklüğünde depremde okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. İşte, Malatya’da okulların olma durumu...

        • 2

          MALATYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

          Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Depremden sonra okullar tahliye edildi, bugün okul yok" ifadelerini kullandı.

          Deprem sonrası Elazığ'da da okullar 1 gün tatil edildi.

          AFAD DUYURDU: MALATYA’DA 5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

          16 Ekim günü meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşattı. Ali Yerlikaya, son durum bilgisi verirken şu sözleri söyledi:

          "Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. "

        • 3

          TGRT Haber canlı yayınına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise "Kale merkezli 5.9 şiddetinde bir deprem oldu. Anında kriz merkezinde bir araya geldik. Arkadaşlarımız sahada tarama yapıyor. Muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Henüz bir şey gelmedi. Taramalarımız devam ediyor. gelen olumsuz bir haber yok henüz. Vatandaşlar sokakta. Biz taramalarımıza devam ediyoruz İnşallah olumsuz bir haber almayız." dedi.

        • 4
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