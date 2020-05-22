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Ferdi Durdu'nun haberine göre kaza, Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde gece yarısı meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kazada, çarpışmanın şiddeti ile kaldırıma savrulan araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Bir aracın ters döndüğü kazada, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.