Yeni Malatyaspor'un, Süper Lig’deki 2. sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde ön elemelere kalması şehirde büyük heyecan yaşattı. Malatya temsilcisi, perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynayacağı Olimpija Ljubljana karşılaşmasıyla birlikte şehrin 16 yıllık Avrupa özlemine de son vermiş olacak.

1986 yılında Malatya Belediyespor adıyla kurulan Yeni Malatyaspor, şu an amatör küme futbol liginde mücadele eden Malatyaspor’un sorunlarla boğuşması ve borç batağında olması nedeniyle Malatya futbolunun yeni umudu olarak bu uzun serüvene başlamıştı.

2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 sezonlarında TFF 2. Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, 2014-2015 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grubu 66 puanla lider tamamlayarak, TFF 1. Lig'e yükseldi.

2015-2016 sezonunda 1. Lig’i 43 puanla 11. sırada bitiren Yeni Malatyaspor, bir sonraki sezon 61 puan toplayarak Sivasspor’un 1 puan gerisinde 2. olarak Süper Lig’e yükseldi.

2017-2018 sezonunda tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, ilk sezonunda 43 puanla 10. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise ligi 5. sırada tamamlayarak, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Daha önce de Malatyaspor, 2002-2003 sezonunda 52 puanla lig 5.'si olmuş ve Türkiye’yi UEFA Kupası’nda temsil etmişti. İsviçre’nin Basel ekibine Malatya’da oynanan karşılaşmada 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, 2. maçta rakibini İsviçre’de 2-1 yenmesine karşın elenmişti.