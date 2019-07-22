22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni Malatyaspor'un, Süper Lig’deki 2. sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde ön elemelere kalması şehirde büyük heyecan yaşattı. Malatya temsilcisi, perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynayacağı Olimpija Ljubljana karşılaşmasıyla birlikte şehrin 16 yıllık Avrupa özlemine de son vermiş olacak.
1986 yılında Malatya Belediyespor adıyla kurulan Yeni Malatyaspor, şu an amatör küme futbol liginde mücadele eden Malatyaspor’un sorunlarla boğuşması ve borç batağında olması nedeniyle Malatya futbolunun yeni umudu olarak bu uzun serüvene başlamıştı.
2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 sezonlarında TFF 2. Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, 2014-2015 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grubu 66 puanla lider tamamlayarak, TFF 1. Lig'e yükseldi.
2015-2016 sezonunda 1. Lig’i 43 puanla 11. sırada bitiren Yeni Malatyaspor, bir sonraki sezon 61 puan toplayarak Sivasspor’un 1 puan gerisinde 2. olarak Süper Lig’e yükseldi.
2017-2018 sezonunda tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, ilk sezonunda 43 puanla 10. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise ligi 5. sırada tamamlayarak, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.
Daha önce de Malatyaspor, 2002-2003 sezonunda 52 puanla lig 5.'si olmuş ve Türkiye’yi UEFA Kupası’nda temsil etmişti. İsviçre’nin Basel ekibine Malatya’da oynanan karşılaşmada 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, 2. maçta rakibini İsviçre’de 2-1 yenmesine karşın elenmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!