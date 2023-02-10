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Malatya'ya depremzedelere yardıma giden adam, aracında zehirlenerek öldü

Türkiye'nin 10 ilini vuran Kahrmanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Kocaeli'den Malatya'ya yardım malzemesi götüren 38 yaşındaki İsmet Yanık, aracında uyuduğu sırada klimadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Giriş: 10.02.2023 - 01:08 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya'ya depremzedelere yardıma giden adam, aracında zehirlenerek öldü
Depremzedelere yardıma gitmişti, aracında zehirlenerek öldü
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DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinden Malatya'ya yardım malzemesi götüren İsmet Yanık (38), ısınmak için klimayı açarak uyuduğu minibüste zehirlenerek hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; Körfez ilçesinde nakliyecilik yapan İsmet Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören Malatya'ya yardım malzemesi götürmek için önceki akşam minibüsle yola çıktı.

ZEHİRLENEREK ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Malatya'da arkadaşıyla birlikte yardımları dağıtan Yanık, ısınmak için aracında klimayı açarak uyudu. Bir süre sonra gelen arkadaşı, aracın kapılarını açamayınca ve Yanık'ın tepki vermemesi üzerine bölgede bulunan AFAD ekibinden yardım istedi. AFAD ekibi aracın kapısını açtı. Sağlık ekibi, Yanık'ın zehirlenerek öldüğünü belirledi.

SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPMIŞ

İsmet Yanık'ın, Malatya'ya yardım götürdüğü sırada sosyal medya hesabından aracının içerisinde canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde herkesi depremzedeler için yardıma çağıran Yanık'ın, "Şu anda Düzce'deyim, istikametim Malatya. Evde otururken bir karar aldım ve yola çıktım, imkanım çerçevesinde yardım etmeye gidiyorum. Bazılarınız bilirsiniz ben taşımacılık işi yapıyorum. Kendi aracımla, minibüsümle çıktım şu anda bir başımayım. Vicdanı olan herkes yapacağını yaptı zaten ben vicdansızlara sesleniyorum. Evladınız varsa gözünün içine bakın belki vicdana gelirsiniz. Ben belki çok büyük bir yardım götüremiyorum, 3-4 bin ekmek alıp dağıtacağım" dedi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen İsmet Yanık'ın cenazesi cumartesi günü Körfez ilçesinde toprağa verilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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