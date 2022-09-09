"Topluma hizmet projeleri gerçekleştirilmeli"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, yaptığı sosyal destek projeleri ile öne çıkıyor. Onlardan biri de AtcılıkAtcılık ve HipoterapiHipoterapi Merkezi’nin engelli çocuklara verdiği tedavi ile eğitim desteği. Üniversitenin Rektörü Profesör Doktor Aysun Bay Karabulut merkezin çalışmalarına ilişkin, “Üniversitemizin en önemli çalışma odaklarından birisi de geleneksel tamamlayıcı tıp. AtcılıkAtcılık ve HipoterapiHipoterapi Merkezi engellilere atlar ile birlikte manevi anlamda destek alabilmeleri imkanını da tanıyor. Bu sayede hem tedavi oluyor hem de sosyalleşebiliyorlar” dedi.
“TAZELENME ÜNİVERSİTESİ”
Rektör Karabulut, üniversitenin bir diğer projesi olan ve yaşlılar ile gençleri bir araya getiren Tazelenme Üniversitesi hakkında da bilgi verdi. Karabulut, “Eğitim öğretim döneminde hem yaşlılarımızı hem de gençlerimizi bir araya getirebilecek bir planlama yapıyoruz. Burada yaşlılarımız eğitim alıyorlar. Sosyalleşme imkanları buldukları gibi tecrübelerini gençlerimize de aktarabiliyorlar. Özellikle eğitim aldıkları süreç boyunca gerek ihtiyaçları, gerekse tedavileri de yapılıyor” Diye konuştu.
“ÜNİVERSİTELER TOPLUMA DA HİZMET VERMELİ”
Rektör Karabulut, üniversite olarak amaçlarının hem eğitim kalitesini artırmak hem de topluma yararlı sosyal projeler geliştirmek olduğunu söyledi. Karabulut, “Elbette birinci öncelik eğitim kalitemizi üst seviyelere çıkarmak. Öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmeleri ve üniversiteye yakın olabilmeleri için yurt girişimlerini başlattık. Yeni fakülteler açmayı hedefliyoruz. Bu sayede hem öğrenci hem de fakülte sayımız artarak eğitim kalitemizi yükseltmek istiyoruz. Ancak diğer taraftan da sosyal konular kısmında topluma hizmet projeleri de gerekiyor. Mesela muhtarlar kongresi yaptık. Muhtarlarımıza eğitim vererek onlara sertifika kazandırdık. Ulusal düzeyde etkinlikler yaparak gençlerimizi ile birlikte de organizasyonlar düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.
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