Malatya Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, sosyal medya hesabı Twitter'den yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Bay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli hemşehrilerim... Dün yapılan kontrollerin ardından Covıd-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Şu an için sağlık durumum gayet iyi, 14 günlük karantina ve tedavi sürecim başladı. Dualarınızı bizden eksik etmeyin.