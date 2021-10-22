Malatya merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamuoyunda 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik Malatya merkezli İstanbul ve Kocaeli'nde operasyon gerçekleştirildi.

21 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 350 adet yeşil reçeteye tabi hap, 35 gram metamfetamin, 432 gram esrar, 126 gram sentetik kannabinoid, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca ele geçirilirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.