2022 İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte cami ve mescitlerde teravih namazı hazırlığı başladı. Peki, teravih namazı ne zaman saat kaçta kılınıyor. Hemen belirtelim ki teravih namazı Ramazan gecelerinde kılınıyor. 2022 yılında ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak. Teravih namazları yatsı namazı vaktinde kılınıyor. Bunun için her il için oldupu gibi 2022 Ramazan ayı Malatya teravih saatleri 1 Nisan 2022 - 1 Mayıs 2022 tarihleri ile bu tarihler arasındaki yatsı namazı saatleri ile aynı olacak.

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