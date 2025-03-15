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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya haberleri: Taekwondo maçında hakem antrenöre kafa attı | Son dakika haberleri

        Taekwondo maçında hakem antrenöre kafa attı!

        Malatya'da, okullar arası taekwondo turnuvasında görevlilerle tartışan antrenöre, hakem kafa attı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. Antrenör Usame Zeyveli'nin hakem Murat Sarıkaya hakkında şikayetçi olmadığı ileri sürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:44 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:44
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        Taekwondo maçında hakem antrenöre kafa attı!
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        Malatya'da, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen okullar arası taekwondo turnuvasına antrenöre kafa atan hakem damga vurdu.

        İTİRAZ ETTİ DİYE KAFA ATTI

        İHA'daki habere ve iddiaya göre, okullar arası taekwondo turnuvası kapsamında gerçekleşen bir müsabaka sonrası antrenör Usame Zeyveli, itirazda bulunduğu görevlilerle tartıştığı esnada olaya müdahil olan hakem Murat Sarıkaya'nın kafa darbesine maruz kaldı.

        OLAY KAMERAYA YANSIDI

        O anlar ise kameralara anbean yansıdı. Antrenör Usame Zeyveli'nin hakem Murat Sarıkaya hakkında şikayetçi olmadığı ileri sürüldü.

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        #Malatya
        #Son dakika haberler
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