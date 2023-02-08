GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM FIRTINASI
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAHRAMANMARAŞ VALİSİ COŞKUN'U ARADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u aradı.
Erdoğan, Coşkun'dan depremle ilgili bilgi aldı.