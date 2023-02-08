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MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya'da kaç kişi öldü ve yaralandı? Malatya ölü ve yaralı sayısı yayınlandı mı? Malatya'da kaç bina yıkıldı ve hasar gördü?

Malatya'dan resmi açıklamalar geliyor: Malatya Valiliği açıkladı: 300 bina yıkıldı!

1 milyona yakın vatandaşımızın ikamet ettiği Malatya'da, Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerin ardından son durum aktarılmaya devam ediliyor. Tüm yurdumuzda derin bir üzüntüye sebep olan depremde, Malatya'daki son gelişmeleri haberimizde derledik1

Giriş: 08.02.2023 - 20:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler çevre illerde de oldukça hissedildi. 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde meydana gelen depremler Malatya'da da etkisini gösterdi. 800 binden fazla vatandaşımızın yaşadığı Malatya'daki son durumu derledik!

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON DURUMU AÇIKLADI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 18:20 itibariyle; Kahramanmaraş merkezli depremlerde 9 bin 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 bin 979 kişinin yaralandığını, 6 bin 444 binanın yıkıldığını bildirdi. 

  • İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI! 

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

     

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.

  • KAHRAMANMARAŞ'TA 7.6 ŞİDDETİNDE YENİ DEPREM!

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre ise Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

     

  • TÜRKİYE GÜNE DEPREM İLE UYANDI

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gazaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. 

  • İLK DEPREM PAZARCIK'TA 7.4 ŞİDDETİNDE OLDU! 

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

    Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.

  • GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM FIRTINASI

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAHRAMANMARAŞ VALİSİ COŞKUN'U ARADI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

    Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u aradı.

    Erdoğan, Coşkun'dan depremle ilgili bilgi aldı.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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