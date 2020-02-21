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Malatya'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik projeli bir çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, yurt dışı kaynaklı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Şubat'ta 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli ile soruşturmanın gizliliğini ihlal eden 3 banka görevlisi olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden 3 banka görevlisi ile itirafçı olan 4 şüpheli ise ifadelerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.