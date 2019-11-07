Malatya’da bir kişiyi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdurun evinde bulunan değerli eşya ve parayı söyledikleri noktaya bırakmalarını istedi. Korkuya kapılan mağdur vatandaş, evindeki değerli eşya ve parayı poşet içerisinde kendisinden istenilen yere bıraktı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdur, durumu polise bildirdi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgede bulunan kameraları inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, Osmaniye ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlükleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu bir şüpheliyi Osmaniye otogarında diğerini ise Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan arama sonucunda 78 bin 500 lira, 1 tam altın, 1 bilezik, 1 çift küpe, 4 yarım altın, 3 çeyrek altın, 7 ata altın, 1 altın yüzük, 4 cep telefonu, 36 Suudi Arabistan riyali ve 1 Suriye vatandaşına ait kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.