Malatya'da sonbahar renkleri
Malatya'nın Arapgir Kozluk Çayı, Kömürhan Köprüsü ve çevresindeki dağlar, tabloları aratmayan manzaralar oluşturuyor
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Malatya'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Arapgir Kozluk Çayı, Kömürhan Köprüsü ve çevresindeki dağlar, sonbahar ile birlikte farklı güzelliğe büründü.
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Ziyaretçilerini sarı ve yeşilin farklı tonlarıyla ağırlayan bölge, güz mevsiminin gelmesiyle her yıl çok sayıda doğaseveri ağırlıyor.
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Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden dağlar sonbaharın bütün renklerini barındıran manzarasıyla adeta doğal stüdyo imkanı sağlıyor.
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Bölge sonbaharda rengarenk görüntüsüyle tabloları aratmayan manzaralar oluşturuyor.
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