Malatya'da o konutlar depremzedelere verilecek

AA

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, 3 yıl önceki Elazığ depreminin ardından riskli alan ilan edilen Şehit Fevzi Mahallesi'nde bulunan 110 dönümlük alanda kentsel dönüşüm çalışması başlattı. TOKİ tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm kapsamında planlanan 684 konut, 18 dükkan, kafeterya ve parkların yapımına başlandı. Çalışmaların yaklaşık bir ay sonra tamamlanması planlanan alanda inşası biten 684 konuttan 400'ü hak sahiplerine teslim edilecek. Kalan 284 ev ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki depremzedelere tahsis edilecek.

"O GÜN BİZİ MAHKEMEYE VERENLER BUGÜN DUA EDİYOR" Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya'nın aktif fay hattı üzerindeki illerden olduğunu, Elazığ depreminde Battalgazi ilçesinde 3 bin evde ağır hasar oluştuğunu söyledi. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla depreme dayanıksız en fazla binanın bulunduğu Şehit Fevzi Mahallesi riskli alan ilan edildi." diyen Güder, mahallede 400 konutun yer aldığını belirtti. Güder, hak sahipleriyle yapılan görüşmelerin ardından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli aşama kaydedildiğini bildirdi. "Eleştiri ve mahkeme sürecine rağmen konutlar tamamlanma aşamasına geldi. O gün bizi mahkemeye verenler bugün dua ediyor" ifadelerini kullanan Güder, kentsel dönüşümün artık bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti.

"YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN DE ONAY BEKLİYORUZ" Güder, mahalledeki 110 bin metrekare olan kentsel dönüşüm alanının rezerv alanla 250 bin metrekareye çıkartıldığını dile getirerek, yeni kentsel dönüşüm için de onay beklediklerini söyledi. Elazığ depreminden alınan dersle yenilenen konutların Malatyalı depremzedelere de katkı sağlayacağına dikkati çeken Güder, şu değerlendirmelerde bulundu.

"284 DEPREMZEDE VATANDAŞIMIZ ORAYA TARIŞMIŞ OLACAK" "Şehit Fevzi Mahallesi'nde 684 konut yapmıştık. Orada 400 konutumuz vatandaşlara tahsis edilmiş. Ticari alanlar hariç 284 konutumuzu da rezerv olarak elimizde bulunduruyorduk. İnşallah o 284 konutumuzun da AFAD üzerinden depremzedelere kura dahilinde dağıtımı gerçekleşecek. Bu tür konutlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılıyor ama tahsis işlemini, hak sahipliğini AFAD belirliyor. AFAD belirledikten sonra 284 depremzede vatandaşımız da oraya taşınmış olacak. 684 evde yaklaşık 2 bin kişiye barınma imkanı sağlamış olacağız."