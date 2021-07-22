Ekber Ağzıküçük yönetimindeki 44 PR 914 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Osman Sığırcı'nın kullandığı 33 ACP 340 plakalı otomobil, Malatya-Adana kara yolunun Çığlık mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Nihat ve Şadiye Ağzıküçük hayatını kaybetti, sürücüler ve Perihan Ağzıküçük yaralandı.

Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri, ambulans helikopterle Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.