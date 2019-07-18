Malatya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Malatya kent merkezinde 3 evden hırsızlık yapan, ayrıca bir eve de zarar veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirlediği 5 zanlının Sivas, Mardin ve Diyarbakır'da da hırsızlık olaylarına karıştığını tespit etti.

Adresleri belirlenen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.