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Kaza, gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi.

Atilla Yıldız (49) yönetimindeki hafif ticari araç, Vahap T. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Atilla Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Vahap T. ile yanında bulunan bir kişi ise sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Atilla Yıldız'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.