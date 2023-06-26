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Malatya'da çay ocağında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Malatya'da bir çay ocağında iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Giriş: 26.06.2023 - 05:32 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya'da çay ocağında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Çay ocağında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
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AA

Malatya'da çay ocağında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki bir çay ocağında iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

AA'nın haberine göre; silahlı kavgaya dönüşen olayda İsak Koç (31), M.K, A.K. ve H.O. pompalı tüfekle A.D. ve B.Ş. ise darbedilerek yaralandı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İsak Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler A.A. ve S.A. olayda kullanılan pompalı tüfekle gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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