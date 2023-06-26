Çay ocağında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki bir çay ocağında iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

AA'nın haberine göre; silahlı kavgaya dönüşen olayda İsak Koç (31), M.K, A.K. ve H.O. pompalı tüfekle A.D. ve B.Ş. ise darbedilerek yaralandı.