İHA

Malatya'da kızı ile arkadaşlık kurmak isteyen genç tarafından silahla vurulan 63 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Olay, Arguvan ilçesine bağlı Çevreli Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, arkadaşlık kurmak istediği B.K'nın (19) ikametine gelen E.E. (23), burada yanında getirdiği tüfekle genç kızın babası olan Ziya Koç'a (63) tüfekle ateş açtı. İHA'nın haberine göre; göğüs kısmına isabet alan Ziya Koç hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçmaya çalışan B.K. ve annesi S.K'nin (48) bindiği araca da ateş açan E.E. daha sonra bölgeden uzaklaştı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, E.E.'nin Güveçli Mahallesi'nde konteyner içerisinde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri şahsı olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Ziya Koç'un cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.