Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu mübarek mekanda dalgalanan şanlı bayrağımız, hem ecdadımıza vefa hem de gelecek nesillere bırakılacak manevi bir mirastır. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bu aziz vatanı bizlere emanet eden kahraman ecdadımızı, saygı, hürmet ve minnetle yad ediyoruz. Hulusi Efendi Vakfı olarak, bu tür projelerle hem milli ve manevi değerleri yaşatmayı hem de toplumsal bilinci güçlendirmeyi sürdüreceğiz."