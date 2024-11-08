Malatya Büyükşehir'den öğrencilere yeni destek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, öğrencilere yönelik önemli destek adımlarını duyurdu. Öğrenci kartlarıyla ilgili önemli bir iyileştirme yapılacağını belirten Başkan Er, mevcutta öğrenci kartlarındaki 75 olan otobüs biniş hakkını 120 biniş ve 120 aktarma şeklinde yeniden düzenlediklerini ifade etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde de öğrencilere yüzde 20 indirim uygulanacağı da kaydeden Başkan Er, Turgut Özal Üniversitesi kampüsünde Kitap Kafesi açılacağını duyurdu.

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Genç Kart uygulamasının kapsamının da genişletileceğini de belirten Başkan Er, belediye tesislerinin yanı sıra, çok sayıda işletme de Genç Kart sahiplerine özel indirimler sunulacağını sözlerine ekledi.