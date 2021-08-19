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Twitter’dan yaptığı paylaşımda makalesinin ilk sözlerini dile getiren Yusufzay, ''Son yirmi yılda milyonlarca Afgan kadının ve kız çocuğunun eğitim gördüğünü ancak artık onlara vaat edilen geleceğin ellerinin arasından kayıp gitmeye yakın’’ olduğunu söyledi.

Çocukluğunda yaşadıklarını düşünmenin kendisi için kaçınılmaz olduğunu söyleyen Malala, Afgan kadınların ve çocuklarının bir kez daha ‘‘sınıfa girmelerine veya kitap tutmalarına izin verilmeyeceği fikrinin’’ çaresizliği içinde oldukların aktardı.

MALALA YUSUFZAY

2014 Nobel Barış Ödülü sahibi Pakistanlı Malala Yusufzay, 9 Ekim 2012 tarihinde okul servisinde yakın mesafeden açılan bir ateşle başından ve boynundan vuruldu.

Malala'nın kendi kitabında aktardığı gibi, olay, Taliban kuvvetlerinin Pakistan’ın Swat/ Svat Vadisi’ni kontrol altına aldığı dönemde meydana geldi. Yusufzay, olaydan sağ kurtuldu o tarihten sonra mücadelesini eğitim hakkı adına savaşarak verdi.

-Malala'nı 2013 yılındaki konuşması

Svat Vadisi’ndeki Mingora şehrinde Taliban yönetimi tüm kızların okula gitmesini yasaklamış, kız çocuklarının eğitim hakları elinden almıştı. Malala, Taliban militanlarınca, kızların okula gitmesine yönelik kampanya yürüttüğü gerekçesiyle saldırıya uğradı.

O günden sonra Yusufzay’ın mücadelesi ve aktivist kimliği ikiye katlandı. 2014 yılında aldığı Nobel Barış Ödülü ile ödülü alan en genç kişi unvanına sahip olan Yusufzay, ödülü Pakistan’da okulların eğitiminde kullanacağını bildirmişti.

Dünya liderleriyle yakından görüşme fırsatını yakalayan Malala, memleketine ancak 2018 yılında ziyaret etmek için geri dönebildi.

Oxford diplomasına sahip Malala Yusufzay, Ben Malala adlı kitabının ön sözünde, ‘‘Haksızlığa maruz kalan ve sonra da susturulan bütün kızlar… Sesimizi birlikte duyuracağız’’ diyerek mücadelesini açıklamıştı.