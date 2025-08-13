Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Makyaj çantasına Ağustos dokunuşu: Olmazsa olmaz 5 ürün ne olmalı?

        Makyaj çantasına Ağustos dokunuşu: Olmazsa olmaz 5 ürün ne olmalı?

        Yaz aylarının en zorlu yanı, makyajın sıcaklık ve terle beraber hızla bozulmasıdır. Ağustos ayında ise bu durum çok daha belirgin hale gelir. Peki, makyaj çantanızda hangi ürünler olursa sıcak havalarda da kusursuz ve taze bir görünüm yakalayabilirsiniz? İşte, Ağustos'un olmazsa olmaz 5 makyaj ürünü…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 11:30 Güncelleme: 13.08.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağustosun olmazsa olmaz 5 makyaj ürünü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağustos ayı güneşi ve sıcaklıkları, makyaj rutinlerinde farklı tercihler gerektiriyor. Ağır ve kat kat ürünler yerini hafif, dayanıklı ve pratik seçeneklere bırakıyor. Sıcakta akmayan rimelden, doğal ışıltı veren krem allığa kadar makyaj çantanızda mutlaka bulunması gereken ürünleri sizin için derledik.

        1. SICAKTA AKMAYAN RİMEL: GÖZLERİNİZİN YILDIZI

        Yazın en büyük kabuslarından biri rimelin akması ve göz altlarına bulaşmasıdır. Ağustos sıcağında terleme ve nem artarken, suya dayanıklı, uzun süre kalıcı ve akmayan bir rimel olmazsa olmazdır.

        Kirpiklerinizi tek tek belirginleştirirken aynı zamanda gün boyu tazelenmeye ihtiyaç duymadan mükemmel görünüm sağlar. Suya dayanıklı rimeller, denizden havuza kadar tüm yaz aktivitelerinde göz makyajınızın kalitesini korur.

        REKLAM

        2. İNCE YAPILI, HAFİF FONDÖTEN: CİLDİNİZLE NEFES ALIN

        Ağustos sıcaklarında ağır makyajlar cildi yorabilir ve rahatsız edebilir. Bu yüzden, ince yapılı ve hafif fondötenler tercih edilmelidir. Cildi matlaştırmadan, doğal bir ışıltı veren, aynı zamanda terlemede akmayan yapılar tercih edilebilir.

        Böylece cildiniz hem nefes alır hem de makyajınız bütün gün taze kalır. Hafif fondötenler, cildinizin doğal güzelliğini ön plana çıkarır ve yazın sıcak günlerinde sizi rahat ettirir.

        3. PARLAK LİP BALM: DOĞAL VE CANLI DUDAKLAR

        Yaz aylarında mat rujlar yerini daha çok nemli ve parlak dudak ürünlerine bırakır. Parlak lip balmlar, dudakları nemlendirirken onlara doğal bir parlaklık ve canlılık katar. İçeriğindeki SPF koruması sayesinde güneşin zararlı etkilerinden dudaklarınızı korur. Özellikle hafif tonlarda olanları, hem günlük hem de akşam makyajları için pratik ve etkili bir tercih olur.

        4. SABİTLEYİCİ SPREY: MAKYAJINIZI KORUYAN GÜÇ

        Sıcakta en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri de makyaj sabitleyici spreylerdir. Gün boyunca ter, yağlanma ve dış etkenlere karşı makyajınızın kalıcılığını artırır. Hafif formüllü, cildi ağırlatmayan ve ferahlatıcı etkisi olan spreyler, yazın vazgeçilmezidir. Makyajınızı gün boyu taze tutarken cildinizin nefes almasına da yardımcı olur.

        5. KREM ALLIK: DOĞAL VE SAĞLIKLI BİR CANLILIK

        Toz allıkların yerini son yıllarda krem allıklar aldı. Özellikle yaz aylarında ciltle bütünleşen, doğal bir parlaklık ve renk veren krem allıklar favoridir. Hafif yapısı sayesinde ciltte ağırlık yapmaz, kolayca dağıtılır ve gün boyunca canlı kalır. Ağustos gibi güneşin etkisinin yoğun olduğu aylarda, cildinizde sağlıklı ve enerjik bir görünüm yaratır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Avrupa, "Trump belirsizliğinden" çekiniyor
        Avrupa, "Trump belirsizliğinden" çekiniyor
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Grok yeniden açıldı
        Grok yeniden açıldı
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Habertürk Anasayfa