Maktule 75, sürücü 14 yaşında! Suçlu kim?

Niğde'de alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen S.S.B'nin (14) kullandığı bir otomobil, Bor ilçesi Mehmetçik Mahallesi 500 Evler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Coşkun'a (75) çarpıp kaçtı.

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine, kaza yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşamını yitirdiği belirlenen Coşkun'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.