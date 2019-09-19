Maklube tarifi, nasıl yapılır?

19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ ile mücadele konusunda önemli mesajlar verdiği konuşmasında "Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar" ifadelerini kullandı...
"FETÖ'CÜLERLE AYNI MAKLUBEYE KAŞIK SALLAYANLAR"
Örgüt özellikle yargı, emniyet ve orduya sızmıştır, ancak nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilinmelidir ki bu FETÖ’nün bir tezahürüdür. Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp da FETÖ mücadelesi dersi vermeye kalkmasınlar, Türk yargısına hesap sormaya, töhmette bulunmaya kalkmasınlar. Türk yargısı bu mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir. Bunu yaparken FETÖ'cülerin yaptığı gibi aynı çuvala herkesi koyarak değil, sadece ve sadece hukuktan ve Anayasadan emir alarak yapmaktadırlar. Farkı budur. Pensilvanya’dan emir alanlar, vesayetçiden darbeciden emir alanlar değil, Anayasadan ve hukuktan emir alarak yargılama yapan bir Türk yargısı var. Kim rahatsız oluyorsa olsun, Türk yargısı bağımsızlığını, tarafsızlığını sürdürmeye devam edecektir.
PEKİ MAKLUBE NEDİR? NASIL YAPILIYOR?
Maklube bir çeşit pilav yemeğidir. Pilavın içerisine malzeme eklenerek yapılır. Genelde kalabalık ortamlarda yenmek için yapılan bir yemektir.
Maklube Tarifi Malzemeleri:
Maklube Tarifi Hazırlanması:
Öncelikle derin bir tencerede etler kavrulur.
Etler piştikten sonra yıkanılan pirincin yarısı üzerine dökülür.
Ayrıca halka şeklinde hazırlanan patatesler kızartılır ve pirincin üzerine sıralanır.
Sonra kalan pirinç patateslerin üzerine ilave edilir.
Pirinçlerin üzerine tereyağı parçalanıp dağıtılarak üzerine eklenir.
Pirincin üzerini geçene kadar su konur ve tuzu da atılarak ağzı kapatılır ve kısık ateşte pişmeye bırakılır. (Karıştırılmaz)
Pilav demlendikten sonra; tencere ters çevrilerek bir tepsinin üzerine boşaltılır.
Etrafına istenilen şekilde garnitür ekleyerek servise hazırlanır.
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