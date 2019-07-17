17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Makine Mühendisliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Makine Mühendisliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda Makine Mühendisliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Makine Mühendisliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.
|MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
|ÜNİVERSİTE
|TÜR
|FAKÜLTE
|BÖLÜM
|BURS/DİL
|PUAN TÜR.
|SIRA
|TABAN PUAN
|KOÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|1186
|528,01002
|BOĞAZİÇİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG.
|SAY
|1587
|524,33072
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|2981
|514,27553
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG.
|SAY
|5126
|503,22883
|TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|Burslu
|SAY
|6575
|497,41006
|ÖZYEĞİN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|9399
|487,46567
|TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|%75 İnd.
|SAY
|9547
|487,0183
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|10628
|483,79407
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Makine Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|11692
|480,61659
|KOÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|11762
|480,40083
|HACETTEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG.
|SAY
|29422
|439,55203
|YILDIZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Makine Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|31239
|436,0461
|KOÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %25 İnd.
|SAY
|31453
|435,64595
|MEF ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|34512
|429,84185
|GAZİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG.
|SAY
|34660
|429,56184
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.
|KIBRIS
|ODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|35157
|428,56193
|İZMİR YÜKSEK TEKN. ENSTİTÜSÜ
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG.
|SAY
|35536
|427,88087
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Ücretli
|SAY
|36434
|426,26689
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG.
|SAY
|37322
|424,69345
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|37591
|424,29034
|YEDİTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|39183
|421,47078
|TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|%50 İnd.
|SAY
|40140
|419,7466
|TÜRK-ALMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|Almanca
|SAY
|40309
|419,43437
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|42888
|414,98346
|EGE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|47127
|407,98429
|GEBZE TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG.
|SAY
|47533
|407,33975
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|Burslu
|SAY
|48229
|406,19009
|GAZİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|50007
|403,46993
|İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|50169
|403,22888
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|51872
|400,578
|ABDULLAH GÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG.
|SAY
|52361
|399,8274
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|52516
|399,56315
|DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|55209
|395,47115
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Makine Müh.
|İNG.
|SAY
|56146
|394,11437
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|56309
|393,87238
|ÇANKAYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|56334
|393,83997
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|57679
|391,88583
|IŞIK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|58857
|390,13
|İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|60798
|387,46365
|IŞIK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|Burslu
|SAY
|61566
|386,39285
|BURSA ULUDAĞ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|63559
|383,57179
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|64383
|382,45393
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|64973
|381,68058
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|66500
|379,63559
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|67715
|378,05402
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik ve Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|İNG.
|SAY
|73925
|370,19793
|DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|75597
|368,18479
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|76477
|367,16275
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|Burslu
|SAY
|76803
|366,74448
|TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|Ücretli
|SAY
|78924
|364,27756
|MEF ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|78951
|364,24339
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|79340
|363,77165
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|80142
|362,85975
|KOCAELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|81385
|361,43721
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|Burslu
|SAY
|82172
|360,57111
|KOÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Ücretli
|SAY
|86205
|356,11664
|PİRİ REİS ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|86799
|355,46934
|AKDENİZ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|90358
|351,64459
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|%50 İnd.
|SAY
|90657
|351,33383
|BURSA ULUDAĞ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|91553
|350,38028
|BURSA TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|91624
|350,31624
|ANTALYA BİLİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|93471
|348,4575
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|Burslu
|SAY
|95888
|346,05866
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|Burslu
|SAY
|96523
|345,46434
|ALTINBAŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|98026
|344,0062
|HALİÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|Burslu
|SAY
|99062
|343,01274
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|100452
|341,71223
|İSTİNYE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|100884
|341,31435
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.
|KIBRIS
|ODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)
|Makine Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|101780
|340,50836
|ÇUKUROVA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG.
|SAY
|102260
|340,08061
|SAKARYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|103281
|339,07725
|ÖZYEĞİN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|104594
|337,87695
|KOCAELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|116033
|328,43167
|NİŞANTAŞI ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|Burslu
|SAY
|117938
|326,92545
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG.
|SAY
|123516
|322,63345
|İSTANBUL GEDİK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|Burslu
|SAY
|123929
|322,31274
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|126626
|320,34733
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|128203
|319,13004
|ÖZYEĞİN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %25 İnd.
|SAY
|131334
|316,85873
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|132214
|316,25851
|SAKARYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|134875
|314,41126
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|Burslu
|SAY
|136609
|313,21813
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|139397
|311,38002
|ÇUKUROVA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. İÖ
|SAY
|143238
|308,89227
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|144998
|307,77627
|PAMUKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|146932
|306,55353
|KONYA TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|150095
|304,58081
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|151501
|303,76242
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|M.T.O.K.
|SAY
|155488
|301,38651
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|159033
|299,34756
|TRAKYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|161795
|297,77209
|IŞIK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|162095
|297,60897
|GAZİANTEP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG.
|SAY
|170865
|292,95184
|BALIKESİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|173016
|291,84184
|ERCİYES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|173088
|291,80699
|AVRASYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|Burslu
|SAY
|173649
|291,50414
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|174314
|291,15598
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|174805
|290,90532
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|184294
|286,3482
|MERSİN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|185483
|285,81271
|PAMUKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|188130
|284,59141
|ADANA BİLİM VE TEKN. ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG.
|SAY
|190802
|283,4073
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|193225
|282,32226
|ÇUKUROVA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. KKTC Uyruklu
|SAY
|194245
|281,86933
|ÇANKAYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|196697
|280,79337
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|200233
|279,32478
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik ve Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|200530
|279,1897
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|200598
|279,15747
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Çorlu Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|201626
|278,72471
|KONYA TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|202847
|278,23821
|KARABÜK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG.
|SAY
|204345
|277,64655
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG.
|SAY
|210598
|275,12036
|DÜZCE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|210761
|275,04713
|ANTALYA BİLİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|211341
|274,82074
|TRAKYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|212720
|274,29422
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|M.T.O.K.
|SAY
|213714
|273,90899
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|214347
|273,67385
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|217317
|272,55688
|BALIKESİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|220379
|271,40461
|KARABÜK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|221053
|271,15629
|ERCİYES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|224095
|270,05382
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|225422
|269,59273
|GAZİANTEP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. İÖ
|SAY
|226261
|269,29196
|ÇUKUROVA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ceyhan Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|228910
|268,34323
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|228912
|268,34244
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|%75 İnd.
|SAY
|229727
|268,03268
|AFYON KOCATEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|231369
|267,45079
|PİRİ REİS ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|235145
|266,17152
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|237918
|265,24504
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|241066
|264,24723
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|243541
|263,45758
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|244082
|263,28752
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Çorlu Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|245674
|262,76884
|UŞAK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|247673
|262,14081
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|254574
|260,05141
|YEDİTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|256432
|259,51033
|IŞIK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|%75 İnd.
|SAY
|257102
|259,315
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|%75 İnd.
|SAY
|257679
|259,14296
|KIRKLARELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|259388
|258,6415
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|259671
|258,55446
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|261006
|258,17979
|DÜZCE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|261241
|258,1102
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|268255
|256,13806
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|271038
|255,38429
|KARABÜK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|271489
|255,26187
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|275837
|254,05886
|ATATÜRK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|276329
|253,93484
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|277290
|253,69151
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|278074
|253,48795
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|278941
|253,25678
|İNÖNÜ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|279269
|253,17677
|AFYON KOCATEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|283889
|252,01339
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|%75 İnd.
|SAY
|284750
|251,79638
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|M.T.O.K. İÖ
|SAY
|286943
|251,26051
|MEF ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|287485
|251,13046
|AKSARAY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|291002
|250,25585
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|%75 İnd.
|SAY
|291575
|250,11244
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|M.T.O.K.
|SAY
|292548
|249,87746
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|292844
|249,80717
|BARTIN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|294262
|249,45148
|İSTANBUL GEDİK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|%75 İnd.
|SAY
|296153
|249,00177
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|296902
|248,81662
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|298444
|248,42427
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|298500
|248,41165
|AMASYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|M.T.O.K.
|SAY
|---
|---
|GAZİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|KKTC Uyruklu
|SAY
|---
|---
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|Ücretli
|SAY
|---
|---
|ÇANKAYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Ücretli
|SAY
|---
|---
|ANTALYA BİLİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Ücretli
|SAY
|---
|---
|HİTİT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|---
|---
|HAKKARİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|---
|---
|IĞDIR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|---
|---
|IĞDIR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|---
|---
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|---
|---
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|%50 İnd.
|SAY
|---
|---
|İSTANBUL GEDİK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|Ücretli
|SAY
|---
|---
|İSTANBUL GEDİK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|%50 İnd.
|SAY
|---
|---
|IŞIK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|%50 İnd.
|SAY
|---
|---
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|Ücretli
|SAY
|---
|---
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|%50 İnd.
|SAY
|---
|---
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|%25 İnd.
|SAY
|---
|---
|YEDİTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Ücretli
|SAY
|---
|---
|İSTİNYE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Ücretli
|SAY
|---
|---
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|---
|---
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|---
|---
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|%50 İnd.
|SAY
|---
|---
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|%75 İnd.
|SAY
|---
|---
|GİRNE ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|---
|---
|GİRNE ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|---
|---
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Simav Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|M.T.O.K.
|SAY
|---
|---
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Simav Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|M.T.O.K. İÖ
|SAY
|---
|---
|ADIYAMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|AFYON KOCATEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|M.T.O.K.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|AFYON KOCATEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|M.T.O.K. İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|AKSARAY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|AMASYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|AMASYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.
|KIBRIS
|ODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %25 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|%25 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÇANKAYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %25 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|ANTALYA BİLİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|BARTIN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|BATMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|BAYBURT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|BİNGÖL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|BİTLİS EREN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|HİTİT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|DİCLE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|ERZURUM TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik ve Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|ERZURUM TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik ve Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRESUN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|GÜMÜŞHANE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|%50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|HALİÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|%50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|HALİÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|%75 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|IŞIK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|%50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %25 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|ALTINBAŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|NİŞANTAŞI ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|%75 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|PİRİ REİS ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %25 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTİNYE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. %25 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İNG. Ücretli
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|KAFKAS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik ve Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik ve Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|Burslu
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|M.T.O.K. İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|%50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Simav Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Simav Tekn. Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|SİİRT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|HARRAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|AVRASYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|Ücretli
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|MUNZUR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|UŞAK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|YOZGAT BOZOK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Makine Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Makine Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
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