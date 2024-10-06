Makine mühendisinin feci ölümü
Samsun'da 10. katındaki evinin balkonundan düşen 2 çocuk babası 45 yaşındaki makine mühendisi hayatını kaybetti.
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Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Barış Özdemir, Derebahçe Mahallesi'nde bulunan 13 katlı Yenişehir Sitesi'ndeki 10. kattaki dairesinin balkonundan düştü.
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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Barış Özdemir, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
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Özdemir, hastanenin acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Barış Özdemir'in eşinin öğretmen olduğu, olay sırasında çocuklarının da dershanede olduğu öğrenildi.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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