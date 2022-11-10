Kapılarını açtı

RED art İstanbul bünyesinde yer alan, her biri pop art’ın yükselen sanatçıları tarafından üretilmiş eserler sanatseverlerin yoğun ilgisi ile karşılandı. Aynı akşam, Tilda Tezman, dünyanın dört bir yanından yüzlerce performansla büyülü bir yolculuğa çıkardığı 'Oyunname II' adlı kitabını imza günü için okurlarıyla bir araya geldi.
Serginin açılış davetine katılanlar arasında; Didem Bağrıaçık, Emre Yusufi, Nil Peri Şahinkaya, Ezo Sunal, Fusün-Sinan Kuran, Gaye Çevikel, İbrahim Selim, İdil Lüleci, İpek-Nuran Ercil, Prof. DR. Berrin Pehlivan, Prof DR. Arzu Kunt, Sebla, Beni ve Aksel Devidas, Sema Demiral ve Utku-Ahu Çağlayan Acar gibi birçok isim yer aldı.
Tam bir ay boyunca BKM Organizasyonu ile İstanbul’un her yerinde 200’den fazla etkinlik ile şehre kahkaha getirecek olan İstanbul Komedi Festivali, festival kapsamında, RED art İstanbul’un 'Make Pop Art Great Again' sergisine de ev sahipliği yapıyor. Maximum Uniq Hall’un Fuaye alanında 9 Kasım’da ziyaretçilere kapılarını açan sergi, 12 Aralık 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
RED art İstanbul sanatçılarından Berk Arıkan, Cankat Kalyoncu, Cihan Ünalan, Çağatay Odabaş, Didem Yağcı, Eda Baysal, Ekin Anıl, Emel Ilgaz, Emre Yusufi, Ezo Sunal, Hamid Tolouei Fard, Hande Uğur, İlkem Güneri, Nesren Jake, P.J., Seden Erşen, Serdar Akkılıç, Tarkan Güveli, Taylan Türkmen ve Uğur Orkide’nin eserleri, 'Make Pop Art Great Again' sergisinde sanatseverlerle buluşacak.
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