MAKBULE ŞAKALAKOĞLU İLE MERT ÖCAL SEVGİLİ Mİ?

Survivor All Star 2022 fragmanında Sude ile Nisa arasında yaşanan tartışmada Nisa'nın "Daha havaalanında 'seni seviyorum' dedi. On saniye sonra senin yanına geldiyse eğer bu içimi yiyor anladın mı?" demesi dikkat çekti.