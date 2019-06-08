Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Beşiktaş'da makas atma nedeniyle meydana gelen kazada 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada 10 kişi de yaralandı.

MAKASÇI SÜRÜCÜ BABASINI ARACIYLA KAÇTI

Olay sonrası, makas atarak ölümlere ve yaralanmalara neden olan aracın şoförü Yusuf Arıkboğa, kaza yaptığı aracı olay yerinde bırakarak hemen arkasından gelen babası Mehmet Topçi'nin otomobille olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

SÜRÜCÜNÜN KANLI GÖMLEĞİNE ULAŞILDI

Beşiktşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından olaya karışan sücücünün Bahçeşehir'deki adresini de buldu. Eve yapılan operasyonda, sürücünün kanlı tişörtü, 1 adet tabanca ve 26 adet mermi bulundu. Zanlılarla irtibatlı olduğu değerlendirilen F.İ. Gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ GİBİLER

Makas atarak ölümlere ve yaralanmalara neden olan Yusuf Arıkboğa'nın '6136 sayılı kanuna muhalefet, güveni kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, intihara teşebbüs suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Aynı araçta bulunan Abdülsamet Topçi'nin de 'nitelikli yağma' suçundan aranmasının olduğu, nitelikli yağma, yğama, motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, işyerinden hırsızlık, evden hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma suçlaırndan kaydının olduğu öğrenildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 10 KİŞİ YARALANDI

Trafikte yaşanan makas teröründe, Seyhan Özçelik, Hiranur Özçelik, Yusuf Eray ve Musap Öçzelik hayatını kaybetti. Selim Yiğit Akçil, Rüveyda Nur İlhan, Hümeyra Özlçelik, Gülnur Eray, Neslihan Eray, Ebru Akçil, Rıdvan Akçil, Nurullah Eray, Birgül Eray yaralandı.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, avukatlar olaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Dr. Hukukçu Rezzan Epözdemir:

Burada tartışılması gereken şey ortada bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme mi? Olası kastla ölüme sebebiyet var? Taksirle ölüme sebebiyet vermek denilirse 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olur. Taksir nedir tedbirsiz ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet vermedir. Taksirde fail neticeyi ön görmez ve istemez. Dolayısıyla biz bunu düz bir trafik kazası dersek 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olacak. Ama kanaatimce burada makas atarak trafikte ilerleyen ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan fail neticeyi ön görüyor. Ön görülebilir bir netice var. Birine çarptığında ölüme sebebiyet verebileceğini olası bir trafik kazasında ön görüyor. Dolayısıyla burada basit taksit taksirle ölüme sebebiyet vermekten bahsetmek mümkün değil. Manevi unsur açısında bir üst sorumluluk hali bilinçli taksir burada fail neticeyi ön görüyor fakat istemiyor. Basit taksirden farkı bu.

YARGITAY BİLİNÇLİ TAKSİR DİYOR

Yargıtay Genel Kurulu’nun trafik kazalarıyla ilgili bilinçli taksirin uygulanması gerektiğine ilişkin içdiatları var. Yargıtay Genel Kurulu’nun kırmızı ışıkta geçen sürücünün neden olduğu ölümlü trafik kazasında ise olası kastla ölüme sebebiyet var diyor. Fail burada neticeyi ön görüyor. Olursa olsun olmazsa olmasın diyor. Makas atma suretiyle ölümlerin meydana gelmesi halinde Yargıtay’ın meseleye ve konuya bakış açısı nedir. Yargıtay bunun bilinçli taksir hali olduğunu söylüyor. Söylerken de makas atma esnasında bir araca çarpma noktasında o araçtaki insanların ölebileceği ön görülüyor. Ölümlü bir trafik kazası yaşanabileceği ön görülüyor ama sürücü tecrübesi, şansı ve deneyimiyle birlikte bunu yapmayacağına kanaat getiriyor. Dolayısıyla netice burada ön görülebilir bir netice ama istenmeyen bir netice var diyor. Yerleşmiş uygulamalara dikkat edersek somut olayda birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme, yaralanmasına sebebiyet verme söz konusu olur. 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılama söz konusu olur. Böylece yargılama yeri ağır ceza mahkemesi olur.

"BENCE OLASI KAST DÜŞÜNÜLEBİLMELİ"

Bence bu gibi olaylarda olası kastta düşünülebilmeli. Yargıtay’ın da bir ictiaat değişikliği yapması gerekiyor. Aynen kırmızı ışıkta geçen sürücünün durumunda olduğu gibi. Zaten bilinçli taksirle olası kast arasında çok ince bir fark var. Değerlendirme bu konuda yapılırsa çok daha nitelikli ve ağır cezalar söz konusu olur. Her bir ölümde 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezaları söz konusu olur ve daha caydırıcı cezalar ortaya çıkar. Fakat Yargıtay’ın şu anki uygulaması bunun bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme olarak kabul ediyor. Uygulamasını öyle yapıyor

Ceza Hukukçusu Av. Feridun Öztop:

Bahse konu olayda kazaya sebebiyet veren firari sürücü olası kasttan yargılanabilir. Burada olası kast kavramı failin, yani sürücünün eylemlerine başlarken (makas atarken) suçun sonuçlarını öngörmesi ve bu sonuçları kabullenmesi anlamını taşır. Bilinçli taksirde ise, kişi eylemleri neticesinde bir sonuç öngörür, ancak bu sonucun meydana gelmesini istemez.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kırmızı Işık’ta geçip ölüme sebebiyet vermeyi olası kast olarak değerlendirmiştir. Dün geceki kazada sürücünün makas atıp birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verip neticede firar etmesi sonuçları açısından son derece ağırlaştırıcı fiiller olup kamuoyunda infial yarattığı da tartışmasızdır. Görgü tanıklarının beyanları mobese kayıtları maddi gerçeği ortaya çıkaracaktır.

Hukukçu Av. Mustafa Tırtır:

Meydana gelen olayda aracın makas atması çok hızlı olması ki bunu kazaya karışan araçlardan meydana gelen hasardan çok net bir şekilde ortaya çıkarta biliyoruz sebebi ile bilinçli taksir halinin olduğunu belirtmek mümkündür. Şahsın olaydan sonra kaçmış olması sebebiyle alkollü olup olmadığı tespit edilemeyecektir. Kazaya sebebiyet veren şahıs yakalandığında vakit geçirilmek sizin alkol testi yapılmalıdır. Kazanın oluş şekli ortaya çıktığında olası kasıt hali de tartışılmalıdır. Çünkü Yargılama konusu olacak olayda kazanın nasıl meydana geldiği ortaya çıktığı zaman olası kastın tartışılma ihtimali doğacaktır. Fakat şu an için bilinçli taksirin unsurlarının oluştuğunu belirtmek mümkündür.