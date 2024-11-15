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        Haberler Gündem Güncel Makas kazası sonrası taksiyle kaçtı! | Son dakika haberleri

        Makas kazası sonrası taksiyle kaçtı!

        Bursa'da makas atarken kaza yapıp 250 metre savrulan aracın sürücüsü taksiye binip kaçtı. Makas atan aracın çarptığı otomobildeki kadın sürücü ise yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:54 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:54
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        Makas kazası sonrası taksiyle kaçtı!
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        Bursa’da makas atarak ilerleyen sürücü yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıkınca önündeki araca çarpıp takla attı.

        İHA'nın haberine göre 1 kişinin yaralandığı kazada takla atan otomobilin sürücüsü taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

        KADIN SÜRÜCÜ YARALANDI

        Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil sürücüsü, yağışlı havada makas atarak ilerlerken, direksiyon hakimiyetini kaybedip Banu Kaplan P. İdaresindeki araca çarptı. Kazanın etkisiyle savurulan otomobil takla atıp 250 metre sürüklendi.

        Kaza da kadın sürücü yaralanırken, metrelerce savrulan otomobilin sürücüsü taksiye binip olay yerinden kaçtı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan sürücüyü tespit etmek için de çalışma başlatıldı.

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