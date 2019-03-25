Yakınları gözyaşlarına boğuldu

25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır’ da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken şehit düşen Bursalı İlyas Kaygusuz’un oğlu Emir Taha, babasının şehitlik yıl dönümünde sünnet oldu. Küçük Taha’nın sünnet arabası için, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, makam aracını küçük Emir Taha’ya tahsis etti. Sünnet arabası için tahsis edilen makam aracı, çiçekçide süslendiği sırada Emir Taha ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehit oğluyla kısa bir sohbetin ardından altın taktı.
"ASKER OLACAĞIM"
İHA'nın haberine göre, "Büyüyünce ne olacaksın" diye soran Alinur Aktaş, Emir Taha'dan "Asker olacağım cevabını alınca duygulu anlar yaşandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın makam aracının süslenmesinin ardından kardeşi Hafzanur ve annesi Merve Kaygusuz ile makam aracına binen Emir Taha, şehit babasının adını taşıyan özel harekat zırhlı aracı ve motosikletli yunus timleri eşliğindeki konvoyla Hamitler'deki şehitlikte babasının mezarını ziyaret etti. Babasının mezarı başında edilen duaların ardından, Fatiha Suresi'ni kendisi okuyan Emir Taha, annesi Merve Kaygusuz'u ve diğer yakınlarını gözyaşlarına boğdu.
Oğlunu vatan için şehit verdiğini söyleyen Ethem Kaygusuz, "Bu vatan için evlatlarımızı şehit verdik. Geriye 2 torunum kaldı. Bu bayrak için, bu topraklar ve vatan uğruna oğlumuzu şehit verdik." dedi.
Duaların ardından konvoy düğün salonuna geçti. Özel harekat polisi ve eski Türk Devletleri Bayraklarıyla düğün salonuna giriş yapan Emir Taha'ya pasta kesilerek dualar edildi. Minik Taha'nın sünnet törenine çok sayıda siyasi ve vatandaşlar katıldı.
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