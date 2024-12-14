Mainz 05: 2 - Bayern Münih: 1 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Mainz 05 sahasında Bayern Münih'le karşı karşıya geldi. Bavyera temsilcisi mücadeleyi 2-1 kaybetti ve bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Almanya Bundesliga'nın 14. hafta karşılaşmasında lider Bayern Münih deplasmanda Mainz 05'e konuk oldu. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Mainz'e galibiyeti getiren golleri 41. ve 60. dakikalarda Jae-sung Lee kaydetti. B. Münih'in tek golü ise 87. dakikada Leroy Sane'den geldi.
Bu sonucun ardından ligdeki ilk mağlubiyetini alan Bayern Münih, 33 puanda kaldı. Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Mainz ise 22 puana ulaştı.
Ligin 15. haftasında Mainz, Eintracht Frankfurt deplasmanında sahne alacak. Bayern Münih ise sahasında RB Leipzig'i ağırlayacak.