Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, önceki akşam dostları ile birlikte Arnavutköy'deki bir balıkçıda akşam yemeği yedi. Yaklaşık 3 saat mekanda kalan Kırmızıgül, çıkışta adeta koşar adımlarla taksiye bindi.

Mahsun Kırmızıgül, gazetecilerin " Alişan Bey'i kaza sonrası aradınız mı?" sorusuna, "Arkadaşlar sonra konuşuruz, telefondayım" şeklinde yanıt vererek taksiye bindi.