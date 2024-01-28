Mahsun Kırmızıgül'ün oyuncu sitemi: Bu ülkede çok az sayıda oyuncu var
Mahsun Kırmızıgül, yeni dizisi hakkında konuştu. Melis Birkan ve Meltem Cumbul ile dizi çekeceğini ifade eden Kırmızıgül, erkek oyuncu bulmadığını ifade ederek "Bu ülkede çok az sayıda oyuncu var. Sektörde binlerce insan var ama sinemayı bilen yok" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bir mekânda sahne alan Mahsun Kırmızıgül, öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kırmızıgül, yeni dizisi hakkında konuştu ve Türkiye'de oyuncu sıkıntısı yaşandığından bahsetti.
"SEKTÖRDE BİNLERCE İNSAN VAR AMA SİNEMAYI BİLEN YOK"
"Bu ülkede çok az sayıda oyuncu var" diyen Mahsun Kırmızıgül, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu ülkede çok oyuncu yok. Sektörde binlerce insan var ama sinemayı bilen yok. Erkek oyuncu bulamadım ben. Dijital platformlar da hayatımıza girdiği için iyi olanlar da çalışıyorlar. Bir çok dizide kullandığım arkadaşlarım da zaten şu an star oldular diyebilirim. Aradığım özellikte oyuncular bulamıyorum. Eğitimli, text okuyabilecek, yetenekleri olan bir oyuncu arıyoruz. Aşırı yakışıklı olmasına gerek yok. Eksikleri olabilir bunları ben tamamlarım.
"TİYATRO KÖKENLİ YA DA KONSERVATUVAR GEÇMİŞİ OLAN BİRİNİ ARIYORUM"
Dizide Melis Birkan ve Meltem Cumbul ile çalışacağını ifade eden Mahsun Kırmızıgül, "Gerçekten tiyatro kökenli ya da konservatuvar geçmişi olan birisini arıyorum ama bulamadım. Seneye ertelenebilir sırf bu yüzden. Melis Birkan uzun zamandır yoktu, Meltem Cumbul uzun zamandır yoktu. Bu proje için hepsi bir araya geliyor. Ama erkek oyuncuyu bulamadık" diyerek sitemde bulundu.