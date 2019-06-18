Mahsun Kırmızıgül'ün kızı Lavin ile keyifli günü - Magazin haberleri

Ünlü oyuncu Mahsun Kırmızıgül, önceki gün kızı Lavin ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kızıyla amazon ormanlarında yaşayan hayvanları, penguenleri ve köpekbalıklarını hayranlıkla izleyen Kırmızıgül, gün boyunca keyifli vakit geçirdi.

Gün batımı eşliğinde kızı ile yemek yiyen Mahsun Kırmızgül, yemeğin ardından bulunduğu yerden ayrıldı. Kırmızıgül, vale noktasında aracını beklerken kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı.