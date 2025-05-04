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        Haberler Objektife Takılanlar Mahsun Kırmızıgül: Dünyam yıkıldı - Magazin haberleri

        Mahsun Kırmızıgül: Dünyam yıkıldı

        Mahsun Kırmızıgül, Kıbrıs'ta sahne aldı. Kırmızıgül, Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin kendisini derinden sarstığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 11:43 Güncelleme: 04.05.2025 - 11:43
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        "Dünyam yıkıldı"
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        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, Kıbrıs'ta sahne aldı. Yaklaşık 1.500 kişinin takip ettiği konserde Kırmızıgül, sahnede buruk bir görüntü sergiledi. Hayatını kaybeden yakın arkadaşı, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatıyla derinden sarsılan Kırmızıgül, sahne öncesinde basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

        "Annem vefat ettiğinde beni ilk arayanlardan biri Sırrı ağabeydi. Samimi ve çok iyi bir insandı. Onu kaybettiğimde dünyam yıkıldı. Şimdi nasıl sahneye çıkacağım bilmiyorum ama burada gelen insanlara haksızlık etmek istemiyorum. Yurt dışından gelen insanlar var; onların saygısını göstermek zorundayız. Hayat böyle" diye konuştu.

        Yeni şarkı çalışmaları ve oyunculuk ile yönetmenlik hakkında da görüşlerini paylaşan Mahsun Kırmızıgül; "Yeni bir şarkımız geliyor. Hafta boyunca kayıtlara devam edeceğiz. Eski müzikler çok farklıydı. Ayrıca, Türkiye'ye yeni müzik akımları da geldi ama bunlar eski şarkılarımızın yerini tutmadı. Gönül telimize dokunamadılar. Bu yüzden eski şarkılara duyulan özlem devam ediyor. Biz de ona göre bir çalışma yapacağız" dedi.

        Oyunculuk ve sinema sektörüne dair de düşüncelerini dile getiren Mahsun Kırmızıgül'e, "Şu sıralar sizi sık sık sahnede görüyoruz. Tekrar ekranlarda olacak mısınız? Sinemayı özlüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Kırmızıgül, şu yanıtı verdi: Sinemayı çok özlüyorum ama artık sinemalar o kadar zor durumda ki... Pandemi, krizler ve kaliteli filmlerin azlığı bu durumu daha da kötüleştirdi. İzleyici bölündü, birçok kişi sinemaya küstü. Şimdi bir film izlemek istediğinizde, birkaç film izliyor, sonra soğuyorlar. Bu da sinema sektörüne olumsuz yansıyor.

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        #Sırrı Süreyya Önder
        #Mahsun Kırmızıgül
        #Kıbrıs

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