Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreni ne zaman, nerede ve hangi camide? İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi'nin cenaze namazı ne zaman kılınacak?

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreni hangi camide? İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi'nin cenaze namazı ne zaman kılınacak?

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi olarak da bilinen Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Üzücü haberin ardından, 93 yaşında yaşamını yitiren Mahmut Efendi'nin cenaze töreninin ne zaman ve nerede yapılacağı araştırmaları hız kazandı. İşte, Mahmut Ustaosmanoğlu canaze töreni hakkında merak edilenler...

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