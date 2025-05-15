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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mahmut Uslu başkan adaylığını açıkladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Mahmut Uslu başkan adaylığını açıkladı!

        Fenerbahçe Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uslu, sarı-lacivertlilerin düzlüğe çıkması gerektiğini dile getirerek başkan adaylığını resmen açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:10
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        Mahmut Uslu başkan adaylığını açıkladı!
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        Fenerbahçe Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uslu, Beylerbeyi'nde basın toplantısı düzenleyerek başkan adayı olduğunu duyurdu.

        Fenerbahçe'nin düzlüğe çıkması gerektiğini vurgulayan Mahmut Uslu, başkan adaylığını da şu sözlerle açıkladı:

        "Birliktelik şart. Sen ayrılsan da 'Onlar, bunlar' deme. Bizde her şey var, cesaret de var, tecrübe de var. Biz bu kulübü götürüp uçururuz. Senin gibi de konuşmayız. Anahtarı antrenöre teslim etmişsiniz. Antrenör saha içinde çalışacak, politika yapamaz. Bunlar kulübün çalışanları. Senin bunlardan dolayı gitmen lazım. 2013'te Fenerbahçe'ye kimse yönetici olarak girmiyordu. Biz elimizi, kolumuzu, gövdemizi taşın altına soktuk. Biz o dönemde kaş, göz, aile demedik girdik. Başkanlıksa başkanlık. Bir Fenerbahçeli için en büyük onur Fenerbahçe başkanlığıdır. Ben bu konuşmayı birliktelik için yaptım. Fenerbahçe ortada kalmaz, gerekirse başkanlık da olur."

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        Kendisinin eski başkan Aziz Yıldırım'la kader birliği yaptığını, Fenerbahçe için büyük savaşlar verdiklerini belirten Uslu, şunları kaydetti:

        "Biz bu kulübü çeklerle döndürdük. Bu işler sebebiyle evlerimize haciz de geldi. Ama kişisel durumlara girmeyeceğim. 1 hafta içinde kendisi bırakma kararı vermezse imza kampanyasına ben de gidip imza vereceğim. Öyle bir niyetim yoktu ama insanlar muazzam şekilde imza veriyorlar. İmza ne zaman tamamlanırsa o zaman gider. İnşallah Fenerbahçe'de hep beraber birlikteliği sağlayacağız ve işi bitireceğiz. Öyle bir takım kurmamız lazım ki, Galatasaray'ın Osimhenli kadrosunu yenecek kadro kurmamız gerekiyor."

        "GİDİP İMZA VERECEĞİM"

        Mahmut Uslu, "Futbolcular 2 kişiyi tanır, başkanı ve hocayı bilir. Galatasaray maçı oynanıyor sen yoksun, Beşiktaş maçı var sen yoksun. Burası İsveç değil, Finlandiya değil. Geleceksin oyuncuna güç vereceksin. Gerekiyorsa devre arasında bağıracaksın. Biz soyunma odasında büyüdük, böyle olmaz. 2 kez Galatasaray'a yeniliyorsan, Beşiktaş'ın bu kadar problemi varken 2 kez kaybediyorsan susacaksın. Siz antrenör ve oyuncularınıza 'Yapı var' dedirtemezsiniz, 'Bu bizim işimiz' diyeceksiniz. 'Ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmazlar' denilir mi? Mücadele edeceksin ya da ayrılacaksın." ifadelerini kullandı.

        Son olarak kendisinin haricinde aday çıkması durumunda tavrının ne olacağı sorulan Mahmut Uslu, "Biz bu kulübe verenlerdeniz, alan tarafta olmadık. Ali Koç da bu kulübe verenlerden birisi. Bir de bu kulüpten alanlar var. Eğer alanlar aday olursa kesin adayım, verenler aday olursa oturup konuşuruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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