Mahlep (Prunus mahaleb),gülgiller (Rosaceae) familyasından boylu çalı veya 8–10 m'ye ulaşan, kışın yaprağını döken bir ağaç türüdür. Yapraklar dairemsi ya da geniş yumurta biçiminde, boyları 3–6 cm, kenarları dişli, alt yüzlerinde ana damar boyunca tüyler vardır. Güzel kokulu çiçekleri beyaz renklidir. Küçük veya 5–6 mm büyüklüğündeki meyve olgunlaşınca siyah bir renk alır. Orman-step sınırındaki kurak yerlerin ağaçlandırılmasında öncü ağaç olarak kullanılır. Orta ve güney Avrupa'da Fransa ve Almanya, batı ve orta Asya'da kuzey Pakistan ve Kırgızistan ile kuzeybatı Afrika'da Fas arasında kalan coğrafya anayurdunu oluşturmaktadır. Mahlep, besin değerleri bakımından tahmin edebileceğinizden çok daha zengin bir malzeme. Besin lifi, protein ve yağ asitleri bakımından oldukça zengin olduğu yetmezmiş gibi mahlep aynı zamanda bolca kalsiyum, potasyum ve magnezyum ihtiva ediyor.

Mahlebin Faydaları Nelerdir?

İdrar söktürücüdür.

Cinsel gücü artırıcı etkisi vardır.

Prostat büyümesini engellemeye yardımcıdır.

Midede hazımsızlık ve gaz problemlerinde etkilidir.

Nefes darlığı ve astım solunum sorunlarına dayalı rahatsızlıklara çözüm oluyor.

Karın ağrılarına iyi geliyor.

Güçlü bir antioksidan etkisi olduğundan vücudu serbest radikallerden koruyor, bu sayede kalp ve damar hastalıklarından da koruyor.

İçeriğinde bulunan kalsiyum sayesinde kemik gelişimine ve sağlığına da katkı da bulunuyor.

Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olarak sindirimi hızlandırıyor.

Potasyum bakımından zengin olan mahlep bağışıklık sistemindeki zararlı serbest radikalleri temizleyerek güçlenmesini destekler ve hastalıklara karşı direncini artırır. Toz haline getirilen mahlep süt ile karıştırılarak tüketilebilir. Özellikle mevsim geçişlerinde gelişim çağındaki çocukların tüketmesi gerekir.

Bal ile karıştırılıp tüketildiğinde üst solunum yollarından dolayı boğazda biriken mikropları öksürük ile söker balgam şeklinde atılmasına yardımcı olur. Bu faydası sayesinde boğazdaki tümörlü hücreleri atarak kanserin oluşmasını önler.

Kandaki şeker oranını düzenleyen etkili besinlerden biri olan mahlep, şeker hastaları için oldukça idealdir. Aynı zamanda mahlep vücudun günlük ihtiyacı olan enerjiyi de sağlar. Bu sayede gün içerisinde iş yoğunluğunun neden olduğu stresi azaltır. Kişinin beyin ve sinir sağlığını da korur.

Vücuttaki toksinleri biriktiren karaciğeri de temizlemede etkili olan mahlep, idrar yolu ile tüm toksinleri atar.

Karaciğerin yağlardan hasar almasını önleyerek kendini yenilemesine destek olur.

Böbrekler içinde aynı görevi yapan mahlep, enfeksiyon nedeniyle yaşanan ağrıların oranını azaltır. Aynı zamanda böbreklerde biriken toksinleri de atmada etkilidir.

Kalsiyum ve potasyum vücut gelişiminde etkili olan minerallerdir. Bu mineraller gün içerisinde vücuda alınması gerekir. İki mineral bakımından en zengin süttür. Ancak mahlep ile süt karıştırılarak tüketildiğinde vücudun alması gereken karşılanır. Uzmanlar çocuk, ergen ve hamilelerin bu karışımı sıklıkla tüketmesini tavsiye eder.