Enis Yıldırım'ın haberine göre, Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nde ele geçirilen uyuşturucu madde üzerine Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatı üzerine soruşturmayı derinleştiren Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tanık beyanları ve ele geçirilen suç unsurlarından yola çıkarak cezaevinde çalışan infaz koruma memuru S.O.D.’nin kentte bağlantıları olduğu belirlendi.

İnfaz koruma memurunun uyuşturucu kullanan oğlu C.D. ve kentte esnaf olan M.Ç. düzenlenen eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına alındı.

BİRİ TUTUKLU İKİSİ SERBEST

Gözaltına alınarak Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar buradaki işlemlerin ardından Gümüşhane Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden gardiyan S.O.D. çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerden C.D. savcılık sorgusunun ardından, M.Ç ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.