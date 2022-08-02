MAHKUM SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Mahkum sezon finalinde hem Barış hem de Fırat Bulut denize düşmüştü. Fırat’ın kolu kırılmış; ancak Barış’ında cesedi bulunamamıştı. Mahkum dizisinin sezon finalinde görüldü ki Barış Yesari de ölmemiş ve yurt dışına kaçmayı başarmıştı; fakat aradan geçen 3 ayın sonunda Türkiye’den kötü haberler almış uğruna ölmeyi göze aldığı ve delirdiği Büge can düşmanı Savcı Fırat Bulut ile evlenmişti.