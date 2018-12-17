Karar tartışma yarattı

18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Ev sahibi '2 bin 500' dedi, kiracı ise 'bin 350.' Taraflar uzlaşamayınca evin kirasını mahkeme belirledi.
BİN 365 TL KİRA ÖDÜYORDU
Habertürk'ten Arzu Kaya'nı haberine göre, söz konusu anlaşmazlık İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Kiracı Ege B. eve 2012 yılında taşınmış ve aylık bin 100 lira kira ödüyordu. 5 yılda kirası 265 lira zamlandı.
Yani 2017 yılında evin kirası bin 365 liraydı.
EV SAHİBİ 2 BİN 500 TL İSTEDİ
Ev sahibi kiranın emsallerine göre çok düşük olduğunu söyledi. 2 bin 500 lira talep etti. Bunun için de kiracısına ihtar çekti. Ev sahibi, kiracı ile fiyatı artırma konusunda anlaşamayınca, kiranın tespiti için mahkeme yoluna gitti.
BİLİRKİŞİ: GETİRİSİ 2 BİN 400 TL
Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi davayı kabul etti. Bilirkişi, apartmandaki 2+1 olan eve gelerek incelemede bulundu. İnceleme sonucunda hazırladığı rapora göre bu evin boş olarak kiraya verilmesi halinde 2 bin 400 lira kira getirisinin olduğunu söyledi.
MAHKEME KİRAYI ARTIRDI
Mahkeme bilirkişinin raporuna itibar etti. Davayı 1 yıl sonra karara bağladı.
Önce kiranın 2 bin 400 TL’ye çıkarılmasını kaydeden mahkeme, kiracının 5 yıldır aynı dairede oturduğu gerekçesiyle yüzde 10 ‘hak ve nefaset’ indirimi yaptı. Daireye 2 bin 160 lira ödenmesine hükmetti. Kararın ardından kiracı o evden çıktı. Ev sahipleri ise mahkemenin belirlediği fiyattan kiracı arıyor.
KARAR TARTIŞMA YARATTI
Bölgedeki emlakçılara göre, mahkemenin kararı yerinde. Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde 2 oda 1 salon olan bir evin kirasının 2 bin TL’den başladığını, içinin düzgünlük derecesine göre de bu rakamın arttığını kaydettiler.
Bu karar emlakçıları memnun etse de vatandaşları ise ikiye böldü. Tartışma yarattı.
Bin 365 TL’den 2 bin 160 TL’ye çıkan kirayı çok bulan da, bilirkişi öyle uygun gördüyse kararın doğru olduğunu da düşünenler vardı. Böyle bir artışı anormal bulan da.
“KARAR HAKKANİYETLİ DEĞİL”
Davalı olan kiracının avukatı Gözde Balcı ise, “Mahkemelerin uygulamaları bu yönde olsa da verilen kararın çok hakkaniyetli olduğunu düşünmüyorum. Bu tarz durumlarda mahkemeler kiraya konu gayrimenkulün bulunduğu bölgenin rayiç değerlerini öncelikli alır. İkinci olarak o bölgelerde olağan dışı bir artış oldu mu? Örneğin bir toplu taşıma imkanı gelişmiştir. Bunlara bakar. Böyle durumlarda da gayrimenkul değerlerinin arttığını görürüz. Verilen karar yine söylüyorum uygulamalara uygun olsa da çok hakkaniyetli bir karar olmadığı görüşündeyim” dedi.
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