Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan, babasının şarkılarının dijital platformlarda yayınlanmamasına yönelik Avrupa Müzik'e açtığı davayı kaybetti

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Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan, babasının şarkılarının dijital platformlarda yayınlanmaması için cayma hakkını kullanarak Avrupa Müzik'e dava açtı.

Avrupa Müzik ve gruba bağlı olan Odeon Müzik, açılan dava üzerine fonogramın tek olduğunu ve her formatta yayınlanabileceğini savunarak mahkemeye ilgili belgeleri sundu.

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Tansu Okan'ın cayma davasnı reddederek emsal olacak bir karar sonucu Avrupa Müzik ile Odeon Müzik'i haklı buldu.

Konuyu Habertürk değerlendiren Avrupa Müzik ve Odeon Müzik vekilleri Av. Burçak Sercan Sarıkaya ve Av. Onur Şahin, "Eskiden CD kaset vardı şimdi dijital var. Yarın dijital biter başka teknolojiler çıkar önemli olan fonogramdır. Bu davayı kazandık ve haksız iddialar nedeniyle de tazminat davası açacağız" dedi.