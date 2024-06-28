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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mahir Çoğaç öğretmen cinayetinde Bayğara çetesi iddiası! | Son dakika haberleri

        Mahir öğretmen cinayetinde Bayğara çetesi iddiası!

        Kocaeli'nde, otomobilinde öldürülen lise müdür yardımcısı 45 yaşındaki Mahir Çoğaç'ın cinayetinin ardından kan donduran detaylara ulaşıldı. Çoğaç'ın kardeşinin 4 yıl önce Adana'da suç örgütü lideri Bedirhan Bayğara'yı öldürdüğü, Mahir Çoğaç'ın ise "kan davası" uğruna katledildiği öne sürüldü. Yakınları, meslektaşları ve öğrencileri tarafından sevilen, hiçbir suça karışmayarak kendisine ve ailesine Kocaeli'de yaşam kuran Çoğaç'tan geriye ise acılı ailesi kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:42 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:45
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        Mahir öğretmen cinayetinde Bayğara çetesi iddiası!
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        Kocaeli'nde olay, 26 Haziran Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (45), bindiği otomobilinde emniyet kemerini taktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Otomobilin yanına yaklaşan zanlı, tabanca ile Çoğaç'ı başından vurdu. Kanlar içinde kalan Çoğaç hayatını kaybetti, zanlı ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        İHA'da yer alan habere göre olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, katilin ve olaya karıştığı düşünülen şüphelilerin peşine düştü. Çoğaç'ı vuran şüpheli ile ona yardım ettiği öğrenilen zanlı, operasyonla İstanbul Ümraniye'ye bağlı Dudullu'da yakalandı. Olayla ilgili farklı gözaltınaların da olduğu öğrenildi.

        EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

        Evli ve 2 çocuk babası Mahir Çoğaç'ın cenazesi ise dün, 18 yıldır görev yaptığı okulun bahçesine getirildi, helallik alındı. Eğitimci Mahir Çoğaç; ailesi, yakınları, meslektaşları ve öğrencileri tarafından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

        HAİN PUSUDA BAYĞARA İZİ

        Cinayetin ucu, 2020'de Adana'da işlenen bir başka cinayete uzandı. "Bayğaralar" isimli organize suç örgütünün, 4 yıl önceki lideri Bedirhan Bayğara'nın (36) bir kafede kız arkadaşıyla oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği, Bayğara'yı vurduğu iddia edilen kişinin ise Mahir Çoğaç'ın kardeşi Y. Çoğaç olduğu bildirildi.

        KAN DAVASI İÇİN KIYDILAR İDDİASI

        Mahir Çoğaç'ın cinayetinin, Bedirhan Bayğara'nın öldürülmesiyle bağlantılı olduğu, olayın kan davası uğruna gerçekleştirildiği ileri sürüldü. "Hayalet" lakaplı Y. Çoğaç'ın ise olayın ardından yakalanamadığı iddia edildi. İntikam almak isteyen Bayğaraların, Çoğaç ailesinden kimseye ulaşamadıkları için, öğretmen Mahir Çoğaç'a pusu kurdukları iddia edildi.

        KARDEŞLERİ BİRÇOK SUÇA KARIŞMIŞ

        Mahir Çoğaç'ın kardeşlerinden M. Çoğaç'ın da, 2000'li yıllarda Adana'da "Çoğaçlar çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri olduğu ve çeşitli suçlara karıştığı, S. Çoğaç'ın ise "silahlı çete üyeliği, adam öldürmek ve yaralamak" suçlarından 2002'de yakalanıp yargılandığı aktarıldı.

        ÇETELERDEN KAÇIP ÖĞRETMEN OLMUŞ

        Mersin Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 2000'de mezun olan, 2006'dan bu yana da Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde görev yapan Çoğaç'ın çevresi, meslektaşları ve öğrencileri tarafından sevilen ve saygı gören biri olduğu, hiçbir suça karışmayarak kendisine ve ailesine Kocaeli'de yaşam kurduğu öğrenildi. Suçsuz yere pusu kurularak öldürülen Mahir Çoğaç'tan geriye ise gözü yaşlı çocukları ve eşi kaldı.

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        #Mahir Çoğaç
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