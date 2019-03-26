Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, şarkılarını 6 ayrı dilde söylemesiyle ün yapan Lübnan kökenli İsveçli Müslüman şarkıcı Maher Zain, "Defalarca İstanbul'a geldim. 'İstanbul'un en güzel yeri neresi?' diye soracak olursanız, tek bir yer diyemem. İstanbul'un her yeri büyüleyici. Özellikle herkesin dediği gibi Boğaz müthiş" diyerek İstanbul'a olan sevgisini dile getirdi.





Sözlerine devam eden Zain, Türkçe ve Türkçe müzik için, "Türkçe müziğin ne demek olduğunu, ne dediğini bilmiyorum ama defalarca Türkçe müzik dinledim ve beni çok etkiledi" ifadelerini kullandı.Türkiye'ye olan sevgisini kelimelerle anlatan Zain, "Türkiye ve Türk insanı hakkında bir çok şey söyleyebilirim. Her geldiğimde 'Yine Türkiye'ye gidiyorum' diyerek heyecanlanıyorum" dedi. Lübnan ve Türk mutfağının birbirine olan yakınlığını da dile getiren sanatçı, "Türk yemeklerini çok seviyorum. Ben Lübnanlıyım ve mutfakları da yakın. Türkiye ve benim aramdaki en büyük sorun dil. Onu da en kısa zamanda öğreneceğim" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı şarkı için de konuşan ünlü sanatçı Maher Zain, "Hasat zamanı şarkısını başkanımız benden bizzat istedi ve çok mutluyum. O yüzden bundan da çok gurur duydum. Kendisini Suriyeli mültecilere kucak açtığı için çok seviyorum. Kendisine çok saygı duyuyorum ama ben politikacılar hakkında konuşmuyorum. Yurt içine ve yurt dışına bakıldığında kendisi tam bir rol model" dedi. Düzenlenen gecede 10 kişilik orkestra ile hazırlanan ünlü şarkıcı, 90 dakikalık bir sahne performansı sergiledi.