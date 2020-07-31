8 bin kilometre uzakta kariyer peşinde

Ülkesinin 1. liginde forma giydiği dönemde bir Türk menajerin dikkatini çeken 20 yaşındaki Mahamadou Ba, bir süre izlendikten sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transfer edildi. Mavi-beyazlı takımdaki ilk sezonunu 21 yaş altı takımında geçiren ve 18 maçta görev yapan Ba, bu karşılaşmalarda 1533 dakika sahada kalıp, 6 gol kaydetti.
Genç orta saha oyuncusu, 2018-2019 sezonu sonunda TFF 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor kadrosunda yer bularak, teknik direktörlerinin forma verdiği maçlarda ön libero ve sağ bek olarak da görev yaptı. Bu sezon Erzurum temsilcisinin çeyrek finale kadar yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 7'si ilk 11 olmak üzere 8 karşılaşmada 577 dakika sahada kalan Ba, lig maçlarında ise sadece 2 kez sahaya çıkıp, 41 dakika forma şansı buldu.
"BAŞARILI BİR FUTBOL KARİYERİNE SAHİP OLMAK İSTİYORUM"
Mahamadou Ba, AA muhabirine, sezon başından itibaren A takımla antrenmanlara çıktığını ve ardından forma şansı yakaladığını söyledi.
Geldiği günden bu yana geçen sürede forma giymeye başlamasının kendisi için başarı olduğunu ifade eden Ba, "Antrenmanlarda elimden geleni yapıyorum. Hedeflerim çok basit. İyi bir futbol kariyerine sahip olmak istiyorum. Diğer taraftan başarılı olurken, ihtiyacı bulunan insanlara da elimden geldiği kadar yardım etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Ba, kendisiyle gururlanmalarını istediği sevdiklerinden uzakta olduğunu anlatarak, "Buraya geldiğimde ailemi geride bıraktım. Onlar her zaman aklımda ve kalbimdeler. Onların varlığı bana burada başarma noktasında her zaman güç ve kuvvet veriyor. Üç erkek kardeşim, bir de ablam var. Onlar benimle gurur duyuyor, ben de onları çok seviyorum. Aklıma geldiklerinde gücüm kuvvetim oluyorlar. Onlardan hep destek aldım." diye konuştu.
Türkiye ile Avrupa futbolunun ülkesindeki oyun anlayışından çok farklı olduğunu ve seviye farkı bulunduğunu aktaran Ba, "Avrupa'da ve Türkiye'de oynanan futbol, daha çok teknik, taktik üzerine. Teknik direktörler daha çok bunun üzerine duruyor. Afrika'da daha çok fiziksel mücadele ön planda. Avrupa futbolunda daha da çok teknik ve taktik pozisyon bilgisi ön plana çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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